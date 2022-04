Za Portorož bodo naredili izjemo: vrača se na tisoče harleyjev

Portorož bo junija znova gostil srečanje motoristov, lastnikov kultnega motorja Harley-Davidson. Ti so Portorož obiskali že leta 2016, in čeprav se le redko vrnejo na isto destinacijo, so obisk nameravali ponoviti leta 2020. Toda vmes je posegla epidemija, letos pa bodo srečanje, kot kaže, vendarle lahko izvedli. Približno 30.000 ljudi bo prišlo na Obalo, kjer bo drugi konec tedna v juniju vse v znamenju lepotcev na dveh kolesih.