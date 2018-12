Za poškodovano štorkljo skrbi že 25 let

Na Hrvaškem že 25 let živi štorklja Malena , ki zaradi strelne rane ne more več leteti. Zato se je šolski hišnik takrat odločil, da bo zanjo skrbel. Na strehi šole ji je zgradil gnezdo in hitro je postala ponos lokalnih prebivalcev, ko se ji je pridružil tudi samec, so bili prebivalci še bolj navdušeni. O njej pa govori tudi svet.

"Štorklja je moje življenje, lovim ji ribe, zbiram veje za njeno gnezdo ..." je njen skrbnik Stjepan Vokić ponosno zaupal medijem ter dodal, da je s prihodom samca dobil četrtega sina. Samec, ki so ga poimenovali Klepetan, sicer vsako zimo odleti na jug, v Republiko Južne Afrike, a se vsako pomlad vrne k svoji partnerici, in za prebivalce je to vedno poseben čas. Kajti ljubezenska zgodba traja že več kot 15 let, mnogi ju tako imajo za najslavnejši ljubezenski par v živalskem kraljestvu, skupaj pa sta imela že več kot 50 potomcev. Sicer se mnogi šalijo, da sta imela tudi nekaj slabih trenutkov v zvezi, še posebno, ko je Klepetan 'ujel' svojo drago z drugim, a hitro pokazal, da ga nihče ne more nadomestiti.

Skrbnik najbolj znanega para štorkelj na Hrvaškem je lani v pismu libanonskemu predsedniku zaprosil tudi, naj prepreči poboj ptic selivk, ki se na svojih rednih letnih migracijah ustavljajo v Libanonu, kajti skozi to območje leti ogromno ptic, tudi Klepetan.