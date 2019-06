Za prepričljive in proseče pasje oči je kriva evolucija

Pasje oči so lahko zelo ekspresivne in prepričljive ...

Psi lahko tako kot najbolj prepričljivi igralci in igralke za komunikacijo z ljudmi uporabljajo tudi svoje obrvi, ki so praviloma zelo izrazite – to ustvari iluzijo skoraj človeške komunikacije.

Če se vam zdi, da vam oči vašega psa želijo nekaj povedati ali od vas nekaj želi, imate najverjetneje prav – pasje oči se naj bi skozi evolucijo razvile na takšen način, da so še posebej prepričljive za ljudi. Manjše obrazne mišice psu omogočijo, da posnema izraze novorojenčka, kar izzove ljubeče in skrbne odzive pri ljudeh. Tako imenovani "puppy eyes" udomačenim psom omogočajo, da se povežejo z ljudmi. Že predhodne študije kažejo, da so pasji izrazi prepričljivi za ljudi, a nedavne raziskave iz VB in ZDA kažejo, da so se mišice okoli oči razvile na tak način.

"Ko psi uporabljajo svoje obrvi, to pri ljudeh izzove močno željo, da bi poskrbeli za njih," v študiji razlagadr. Juliane Kaminskiz Univerze v Portsmouthu. Tovrstno mišično gibanje poveča pasje oči in nas spomni na izraze, ki jih imajo ljudje, ko so žalostni. Ljudje imajo tako do teh psov podzavestno bolj naklonjen odnos, to pa jim da tudi evolucijsko prednost. Kaminskijeva pravi, da obstajajo prepričljivi dokazi, da so psi razvili novo mišico po tem, ko so jih ljudje udomačili. V raziskavi, ki jo je opravila pred petimi leti, je ugotovila, da ljudje v zavetiščih prej posvojijo tiste pse, ki imajo izrazito mimiko.

Raziskovalci so ugotovili tudi, da psi veliko pogosteje uporabljajo t.i. "puppy eyes", ko jih gleda človek. To naj bi pričalo o tem, da gre za namerno ravnanje, ki je namenjeno ljudem. Soavtorica študije Bridget Waller trdi, da ti izsledki kažejo na to, kako pomembni so lahko obrazni izrazi pri pritegovanju naše pozornosti in kako močni so v socialnih interakcijah.