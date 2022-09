Za prvo izdajo Harryja Potterja se nadejajo iztržiti 170.000 evrov

Knjiga Harry Potter in kamen modrosti bo naprodaj skupaj s čarobno palico, ki jo je zvezdnik franšize Daniel Radcliffe uporabljal v filmu iz leta 2001. Ocenjena je na 34.180 evrov. Na dražbi, ki bo potekala od 3. do 6. novembra, bodo skupaj ponudili več kot 1500 lotov, njihova skupna vrednost je ocenjena na več kot 12 milijonov evrov.

Med najvišje ocenjenimi predmeti je celoten kostum igralca Christopherja Reevea iz franšize Superman (1978-87), ki je ocenjen med 284.790 in 569.590 evrov. Rokavice Dartha Vaderja, ki jih je nosil Dave Prowse v znanstvenofantastični klasiki Vojna zvezd: Novo upanje iz leta 1977, so ocenjene med 170.000 in 280.000 evrov.