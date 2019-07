Za retro ljubitelje: na prodajne police prihaja prenovljen Commodore 64

Ko med malenkost starejšimi oboževalci računalniških iger omenimo besedo Atari, Commodore ali Spectrum, jim zagotovo zaščemi v glavi in v mislih nostalgično odpotujejo v tiste stare, sladke čase prvih računalnikov in prvih izletov v svet iger in raziskovanja virtualnega sveta.

Commodore 64, ki so ga predstavili leta 1982, je bil za tiste čase 'izjemno' zmogljiv: nudil je 64 KB pomnilnika, grafično in zvočno kartico ter osembitni procesor. Računalnik je bil izjemen uspeh, kajti do njega si se lahko 'dokopal' v skoraj vsaki trgovini. Tako je postal tudi najbolj prodajan osebni računalnik vseh časov.