"Kdor dela pač greši." In verjetno se boste strinjali, da je bilo v tem letu veliko vsega. Tudi to leto namreč ni minilo brez zabavnih spodrsljajev. Med ustvarjanjem POP IN-a so nastale marsikatere 'cvetke', ki smo jih zbrali v 'Prismojeni kompilaciji – letnik 2019'.