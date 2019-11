Nesrečni Nemec zadel šestico, a do denarja ne more

Mnogi sanjajo o tem, da bi enkrat pa le zadeli na loteriji. Tudi 71-letni Nemec Reiner Henning ni izjema. Leta in leta je redno izpolnjeval lističe za loterijo in nedavno je dočakal svoj srečen dan. Zadel je šestico. Ni mogel verjeti svoji sreči, ki pa ga je hitro zapustila. Izkazalo se je namreč, da priigranega dobitka ne bo dobil. Ker je listek vplačal v kiosku, v katerem dela in katerega lastnica je njegova žena.