Imena in priimki: kaj se je v desetih letih spremenilo in kaj je ostalo enako?

Osnovni vzrok, ki ga statistiki lahko izmerijo, je sprememba v sestavi prebivalstva: v 2010 so tuji državljani predstavljali 4 % prebivalstva Slovenije in so prihajali iz 135 različnih držav, na začetku leta 2020 pa je bilo tujih državljanov skoraj še enkrat toliko (7,5 % prebivalstva), prihajali pa so iz 159 različnih držav sveta. Z naraščanjem deleža tujih državljanov se seznam različnih imen pričakovano daljša, in ti ljudje verjetno tudi svojim potomcem dajejo imena, ki so običajna v njihovih izvornih državah. Še en vzrok za spremembe je kombiniranje oz. sestavljanje imen. O drugih vzrokih pa statistiki samo ugibajo. To so lahko moda, slovenjenje tujih imen, prevzemanje imen iz drugih kulturnih okolij, izmišljanje imen, numerologija itd.

Na začetku leta 2020 so bili prebivalci Slovenije poimenovani z 28.035 moškimi in 30.126 ženskimi imeni, so zapisali na Statističnem uradu RS (Surs).

Število unikatnih imen se je povečalo z 32.631 na 40.757

Število unikatnih imen se je med prebivalci Slovenije v desetih letih povečalo za 8.126. Med vsemi imeni je takih imen 70 % (pred desetimi leti 68 %). Med temi je veliko tujih imen, imen, katerih posamezni glas se zapisuje z dvema enakima črkama, največ pa je med temi imeni sestavljenih imen, tj. takih, ki so kombinacija dveh imen.

Število imen, s katerimi je poimenovanih najmanj 20.000 prebivalcev, se je zmanjšalo

V letu 2010 je bilo imen, ki jih je imelo po najmanj 20.000 prebivalcev, sedem, zdaj, v 2020, so taka imena tri, in sicer: Marija in Ana ter Franc. Frekvenca imen Janez, Anton, Ivan in Jožef se je znižala pod 20.000.

Spremembe v seznamu najpogostejših imen

Iz seznama desetih najpogostejših moških imen je v desetih letih izginilo ime Marjan, na novo pa se je vanj uvrstilo ime Luka. Razvrstitev preostalih imen od tretjega mesta dalje se je premešala. Ime Marko je postalo tretje najpogostejše moško ime v 2019, ime Luka pa se je med prvih deset uvrstilo v 2018. Na vrhu lestvice ostajata imeni Franc in Janez.

Tudi iz seznama desetih najpogostejših ženskih imen je v desetih letih eno ime izginilo, in sicer Jožefa, na novo pa se je vanj uvrstilo ime Andreja. To se je zgodilo v letu 2014. Med prvimi petimi najpogostejšimi ženskimi imeni ni bilo sprememb. To so tako kot pred desetimi leti Marija, Ana, Maja, Irena, Mojca. Na seznamu 100 najpogostejših moških imen se je zgodilo osem sprememb, na seznamu ženskih imen pa sedem.