Zagrebčanka Lara Horvat je najlepši model v tekmovanju Model leta 2021

Na tekmovanju za Model leta 2021 je slavila plavolasa Lara Horvat iz Zagreba. Njen novi naziv je Model leta Evrope 2021. Med konkurenco več kot 24 tisoč prijavljenih deklet je iz cele Evrope Lara izstopala s svojo lepoto in stasom. Najprej se je uvrstila med prvih 100 lepotic, nato med 20 finalistk in na koncu osvojila laskavi naziv.

Lara je s svojimi 21 leti uspela uresničiti sanje marsikaterega dekleta, v preteklih dneh je tudi zaključila s snemanjem in fotografiranjem za kar 10 različnih naslovnic svetovno znanih revij in 80 oglasnih plakatov, ki bodo izobešeni po celi Evropi.

Lara se je letos udeležila filmskega festivala v Cannesu, drugo leto pa bo obiskala beneški filmski festival, kjer bo izkusila tudi pravo zvezdniško rdečo preprogo. Konec letošnjega oktobra se Lara odpravlja v Milano, kjer se bo udeležila modne revije hiše Versace. Odzvala se je na klic Iliana Rachova in bo na modni reviji tudi nastopila.

Lara študira poslovno ekonomijo in finance, govori angleško in nemško, hkrati se uči še dva tuja jezika. V prostem času rada bere knjige, telovadi in čas preživlja z družino in prijatelji.

Povedala je, da ji nov naziv pomeni veliko čast. Rada bi se osredotočila na izobraževanje, zato je zaključek fakultete še vedno njena prioriteta. Meni, da bi morala vsaka manekenka poskrbeti tudi za izobrazbo in ni vse v zunanjem videzu.