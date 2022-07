Zagrebški kozmetični salon stranke poziva k fotografiranju zadnjic

Bi fotografirali zadnjo plat neznanih žensk in deklet v kopalkah na plaži zaradi nagradne igre? To je svoje stranke pozval zagrebški kozmetični salon in na noge dvignil ne le Hrvatice, temveč je val ogorčenja sprožil tudi drugod po Balkanu. Na Instagramu je salon objavil natečaj, v katerem svoje stranke poziva, naj slikajo zadnjice žensk, ki bi potrebovale njihov tretma za oblikovanje telesa. Zaradi sporne nagradne igre je lastnico doletela prijava policiji in ombudsmanu, a se ta brezbrižno brani, da ljudje res ne znajo več prenesti šale ter da za odziv na moraliziranje javnosti in medijev nimajo časa.