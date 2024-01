Zagrebški 'mačji šerif' dobil pravi dom, policisti ga bodo pogrešali

Pred dobrim mesecem je Zagrebčane zabavala zgodba mačkona, ki je osvojil srca predvsem zagrebških policistov. Maček se je nekega hladnega večera zatekel na policijsko postajo in tam tudi ostal. Policisti so mu namreč uredili toplo bivališče, med obiskovalci postaje pa je Mupko, kot so ga poimenovali, postal znan kot "mačji šerif" in "razbojnik". Zdaj pa je mačkon dobil pravi dom. Posvojila ga je gospa Eta, ki se je vanj zaljubila na prvi pogled. Policisti so sicer veseli, da je našel stalni dom, a bodo pogrešali njegove vragolije in toplino, ki jo je prinašal na postajo.