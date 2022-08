Zahteve glasbenikov: jacuzzi, grozdje brez koščic in 12 kužkov

Glasbeniki se pogosto odpravijo na turnejo, v sklopu katere nastopajo po vsem svetu. Njihovi urniki so takrat zelo natrpani, saj se iz dneva v dan selijo v drugo mesto, kjer koncertirajo. Da se povsod počutijo udobno, organizatorjem pošljejo seznam stvari, ki jih želijo imeti v zaodrju. Preberite najbolj bizarne in absurdne zahteve, ki so se znašle na zvezdniških seznamih.

Leta 2010, ko je bil Justin Bieber še na začetku svoje kariere, ni imel večjih zahtev. V svoji garderobi si je želel predvsem hrano: dva kozarca medu, štiri limone, vrečko čipsa, kozarec mešanih oreščkov, pladenj z narezkom in pladenj s sadjem. Sedem let kasneje so se zadeve spremenile. Na njegovem seznamu zahtev za turnejo po Indiji, ki se je znašel na spletu, je med drugim zahteval jacuzzi za sprostitev pred nastopom ter indijsko škatlo, napolnjeno z eteričnimi olji in dišečimi palčkami. Prav tako so njegove zahteve po hrani z leti postale bolj specifične, med drugim si je zaželel biološko pridelane banane, grozdje brez koščic, beli narezan kruh, žvečilne z okusom mete in lubenice, temno čokolado s soljo in biološko pridelano suho sadje.

icon-expand Adele si pred nastopom rada privošči kozarec vina. FOTO: AP

Adele je leta 2011 s svojim zelo uspešnim albumom 21 odšla na turnejo po Severni Ameriki in Evropi. Na prizoriščih, kjer je nastopala, je zahtevala, da prejme škatlo lahkih cigaretov točno določene znamke in vžigalnik. Prav tako so jo v garderobi morale čakati tri steklenice vina, za katere je imela natančen zahtevek: "Dve steklenici kalifornijskega rdečega vina najboljše kvalitete in eno steklenico kalifornijskega Sauvignona Blanc najboljše kvalitete. Ne Chardonnaya!" je poudarila zvezdnica. Na javno objavljenem dokumentu Beyoncejinih zahtevkov je zapisano, da mora biti njena garderoba dovolj velika za osem ljudi, imeti mora 26 stopinj Celzija, mizo z belim prtom za hrano, udobne naslonjače za goste in zasebno kopalnico, ki mora biti pred njenim prihodom umita z antibakterijskimi sredstvi. Pevkina hrana mora biti dostavljena zgolj 15-20 minut pred njenim prihodom, da ostane sveža, na jedilniku pa morajo biti dobro začinjen piščanec, brokoli s česnom, stročji fižol in špinača. Zahteva tudi vse pripomočke za kuhanje čaja, kjer z velikimi črkami prosi, da je grelnik za vodo nov. Popolno čistočo želi tudi Justin Timberlake, ki v zaodrju zahteva, da nekdo vsaki dve uri razkuži vse kljuke na vratih, enako pa velja tudi za hotele, v katerih je v času turneje nastanjen. Poleg tega ima zvezdnik rad svoj mir, saj se želi z dvigalom vedno voziti sam, da mu ni potrebno kramljati z drugimi ljudmi. Se pa rad druži na zabavah, ki jih organizira kar v hotelih, kjer za svojo ekipo najame celotno nadstropje.

icon-expand V garderobi Paula McCartneyja ne sme biti materialov iz živalskih proizvodov. FOTO: Miro Majcen

Paul McCartney je že več desetletij zaprisežen vegetarijanec, ki se živalskim produktom izogiba na vsakem koraku. Na turneji zato zahteva, da zaodrje ne vsebuje pohištva, ki je narejeno iz usnja ali vsebuje živalske vzorce, prav tako pa niso dovoljeni umetno usnje ali drugi živalski ponaredki. V nasprotju z nekdanjim članom zasedbe The Beatles pa ima Rihanna na svojem seznamu želja zapisano, da njena garderoba mora imeti preprogo iz pliša z živalskim vzorcem. Ob tem organizatorjem poudarja, da mora biti preproga čista, saj po njej hodi bosa. Zahteva tudi šest sveč, imenovanih Črn gozd in štiri majhne, prozorne, kvadratne vaze z belimi tulipani, če te niso na voljo, pa zahteva bele lilije ali bele frezije.

Še ena pevka, ki želi biti v svoji garderobi obdana z belo barvo, je Jennifer Lopez, le da gre pri tem v še večje razsežnosti. Zahteva namreč, da je v belem celotna soba – rože, mize, zavese, sveče in naslanjači. Za razliko od ostalih zvezdnikov, mora biti njena hrana drugje, saj ji v garderobi organizatorji lahko nastavijo zgolj pijačo. Voda mora biti znamke Evian in imeti mora sobno temperaturo, medtem ko se na mizi ne smejo znajti paradižniki in jabolčni ali grozdni sok. Za eno izmed najbolj posebnih želj je gotovo odgovoren Joe Jonas, ki si je na turneji ob sebi zaželel sedem kužkov. A to je bila želja, ki se pevcu ni vedno uresničila, saj so mu kosmato družbo priskrbeli le nekateri organizatorji. "Vsake toliko mi je kakšno mesto priskrbelo 12 kužkov," je leta 2016 povedal na radijski oddaji Fitzy & Wippa in dodal, da je to zahtevo kasneje črtal s seznama.

icon-expand Zaželena temperatura J-Z-jeve garderobe je 22 stopinj Celzija. FOTO: AP