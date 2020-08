Najbrž ste že opazili, da se konec avgusta število os naenkrat poveča in še posebej moteče in nadležne so, ko obletavajo našo hrano. Prav v tem času je hrana, ki jo postavimo na mizo, osam edini vir hrane. Takrat osje gnezdo namreč doseže višek, matica pa v gnezdu ohrani le ličinke. Ose, ki so se prej prehranjevale s tekočino ličink, si morajo hrano tako poiskati same.