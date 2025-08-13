Svetli način
Mala koza v preobleki velikega pastirskega psa

London, 13. 08. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Tisa Stergel
Borderski ovčar velja za dobrega čuvaja ovc. Družina, ki ima v lasti farmo v Angliji, pa se poleg dveh ovčark ponaša še s prav posebnim čuvajem, majhno kozo, ki raste skupaj s psičkama in se zato preprosto ne počuti kot koza. Pravzaprav je prepričana, da je pes, pripovedujejo njeni lastniki. V družbi koz je precej zmedena, pravijo. Poleg tega že uboga preprosta povelja.

Kozico Lil je mati po rojstvu zavrgla, a ovčarki Luna in Nya sta jo takoj sprejeli medse. Nič čudnega torej, da je Lil nekoliko zmedena glede svoje identitete, dan in noč namreč preživlja v družbi dveh psičk. "Če sreča katerega koli drugega psa, jo zelo zanima in se mu približa, kot da ji je vse to domače. Če vidi kozo, je malce zmedena," pojasnjuje Julia Stewart s farme Studley Grange. Še posebej se je navezala na Nyo. "Bili sta neločljivi. Kjer koli je bila Nya, tam je bila tudi koza." Lil se obnaša kot mlajša sestrica, ki posnema starejše, in ovčarki se z njo čez dan igrata, zvečer pa skupaj zaspijo.

Lil pa vse bolj resno jemlje tudi delo svojih pasjih "sester". Spremlja ju pri čuvanju in vodenju črede, pri čemer se je že naučila nekaj osnovnih povelj, denimo "ne" in "dol". "Dobro opravlja funkcijo koze ovčarke," dodaja Stewartova. Do prave pomoči pri paši bo morala popiti še precej mleka, a potencial ima. Z laježem si sicer ne bo mogla pomagati, se bo pa lahko naučila kakšnih drugih vrlin, značilnih za pasje pastirje.

