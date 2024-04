Zakaj je prvi april dan za potegavščine?

V Italiji, Franciji, Belgiji ter francosko govorečih območjih Švice in Kanade je tradicija 1. aprila pogosto znana kot "aprilska riba". Med možnimi potegavščinami so poskusi, da bi žrtvi na hrbet neopazno pritrdili papirnato ribo. Ta ribica je vidno prisotna na številnih francoskih aprilskih razglednicah s konca 19. in začetka 20. stoletja. Tudi številni časopisi na prvi aprilski dan širijo lažno zgodbo o ribi, subtilna omemba ribe pa včasih nakazuje, da gre za prvoaprilsko potegavščino. V Franciji na ta dan v izložbah slaščičarn in čokoladnic prodajajo čokoladne ribe.

Eno izmed odmevnejših šal si je leta 1957 privoščil angleški BBC, ki je v svojem programu Panorama objavil, da so v Švici začeli pobirati špagete z dreves, ki rastejo samo v Švici. Veliko ljudi je šali nasedlo in poklicalo v redakcijo, da bi izvedeli, kje bi lahko tudi sami kupili sadike takšnih dreves in jih posadili doma. V petdesetih letih pa je nizozemska televizija objavila, da se je stolp v Pisi porušil, čemur naj bi tudi nasedlo precej ljudi.