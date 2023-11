Martinova nedelja je dan, ko je nekatere glava opomnila, da ima tudi mlado vino moč, za večino pa je to dan, ko nekaj dobrega pojemo in uživamo. Zanimivo pa je, da se ta praznik imenuje po svetniku, ki sploh ni bil znan kot veseljak, ampak kot zelo skromen in sramežljiv človek. Kaj pa nas sveti Martin uči in zakaj je praznik še lepši, če združimo različne tradicije?