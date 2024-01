Zakaj novoletne zaobljube ne zdržijo?

Koledar v resnici ne določa, kdaj praznujemo nov začetek. To se lahko odločimo sami. Prav tako nam koledar ne more spremeniti življenja in prav zato so novoletne zaobljube tako prazne. Mnogi se zaobljubijo, da bodo z novim letom začeli živeti bolj zdravo, pa te obljube zdržijo največ kak mesec. In zakaj je tako? Zato, ker so odločitve v življenju pomembne, a brez podrobnega načrta ne štejejo nič.