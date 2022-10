Zakaj 'podnebni aktivisti' svoje dlani lepijo na svetovne umetnine?

Pred dnevi sta dva podnebna aktivista v umetniški galeriji v avstralskem Melbournu prilepila roke na zaščitno steklo protivojne Picassove slike Pokol v Koreji in s tem želela opozoriti na posledice podnebnih konfliktov. Ob svoji gesti sta razgrnila še napis, na katerem je bil zapisan slogan: Podnebni kaos je vojna in lakota. Slika je ostala nepoškodovana, aktivista pa so aretirali, a njuna gesta jasno sporoča, da so podnebne spremembe tesno povezane z lakoto in človeškim trpljenjem.

Kot je pozneje še sporočila skupina, ki ji protestnika pripadata, tarča ni bila izbrano delo ali umetnost kot taka, temveč je bila pomembna gesta, konservatorji pa so lepilo lahko odstranili z uporabo acetona. Njuna gesta je zadnja v seriji podobnih akcij, v katerih so se podnebni aktivisti prilepili na umetniška dela, s tem pa skušali opozoriti na resnost posledic klimatskih sprememb.

Med skupinami, ki so se posluževale teh akcij, sta tudi Ultima Generazione in Just Stop Oil, poroča BuzzFeed News. "Mnogi kritizirajo naša dejanja, saj menijo, da bi morali muzeje in galerije pustiti pri miru," so meseca julija na družbenem omrežju zapisali v organizaciji Ultima Generazione, dodali pa so še posnetek protesta. "Mogoče ne razumejo, da neprijetnosti, ki smo jih ustvarili, niso nič v primerjavi z milijardo podnebnih migrantov in številnimi smrtnimi žrtvami, ki jih podnebna kriza že povzroča," so še dodali.