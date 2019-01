Zakaj se je zagrebškega župana prijel vzdevek Mile bagerist?

"Dovoljenje za bagerista je v žepu. Se vidimo v petek ob 11. uri ob začetku del na zagrebški žičnici," je objavil Bandić v sredo na Facebooku, zraven pa še fotografiji obeh strani svoje izkaznice za voznika/strojnika bagerja. Na izkaznici ima 64-letni Bandić fotografijo iz svojih mlajših let.

Veselo novico je zagrebški župan sporočil tudi na sredinem srečanju z novinarji, na katerem je govoril o delovanju mestne uprave.

Povedal je, da je zahteval največji bager v državi, da bi v petek lahko označil začetek izgradnje prenovljene žičnice, ki bo povezala mestno obrobje s Sljemenom na vrhu Zagrebške gore. Sljeme je med Zagrebčani priljubljen kraj za izlete, med drugim pa je znano tudi po tekmi svetovnega smučarskega pokala Snežna kraljica.

Če bom ostal brez službe, bom lahko služil z delom z bagerjem, je še povedal Bandić v začetku leta, ko je objavil, da se je na zavodu za izobraževanje odraslih v Zagrebu začel učiti za bagerista.

Hrvaški mediji so spremljali tudi del njegovega praktičnega izobraževanja s 50-tonskim bagerjem, s katerim je izkopaval zemljo in jo nalagal na tovornjak. V zagrebški mestni upravi pa so mu nadeli vzdevek Mile bagerist.