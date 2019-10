Zakaj se ob noči čarovnic rezljajo buče?

Kmalu zatem je Jack umrl in odšel v onostranstvo. Legenda pravi, da Bog tako nemoralne osebe, ki je kupčevala s hudičem, ni želel sprejeti v nebesa. Jack je tako odšel do hudiča, ki je bil še vedno zelo jezen nanj, ker ga je večkrat izigral. A ker je hudič držal svojo obljubo, da mu ne bo odvzel duše, mu je tudi on prepovedal vstop v pekel. Svojega starega znanca je tako poslal v temo, za popotnico mu je dal le kos žarečega premoga, da si z njim sveti pot. Jack je kos premoga dal v izrezljano repo in vse od takrat z njo blodi po svetu. Irci so to pojavo poimenovali "Jack of the Lantern" oziroma skrajšano "Jack O'Lantern".

Čez nekaj časa se je Jack vendarle odločil, da hudiča osvobodi, a le pod pogojem, da Jacka eno leto pusti pri miru in da po smrti hudič ne bo terjal njegove duše. Čez eno leto se je hudič znova pojavil pri Jacku in temu ga je znova uspelo prelisičiti. Tokrat ga je prepričal, naj spleza na drevo in odtrga sadež. Medtem ko je bil na drevesu, je Jack izrezljal križ na deblo drevesa, tako da hudič ni mogel z njega, dokler Jacku ni obljubil, da ga bo pustil pri miru še naslednjih 10 let.

Na Irskem in Škotskem so ljudje začeli izdelovati svoje različice Jackove laterne. V repo, velike krompirje ali pese so izrezali strašljive izraze, vanje dali svečo in laterne ob prazniku vseh svetih postavili na okna ali blizu vrat. Verjeli so namreč, da bodo s tem pregnali skopuškega Jacka in druge duhove, ki blodijo po temi.

Sprva torej laterna za noč čarovnic ni bila iz buč, kot je danes. Buče so se tej tradiciji pridružile šele v 16. stoletju v Ameriki, kamor so to navado prinesli priseljenci z Britanskega otočja. Oranžne buče, ki so bile avtohtona zelenjava na 'novem kontinentu', so bile namreč kot naročene za rezljanje in so zaradi svoje oblike in velikosti dajale še bolj strašljiv vtis.

Kaj pa oblačenje v grozljive maske?

Večina zgodovinarjev se strinja, da "noč čarovnic" (angleško: Halloween) sega kakšnih 2000 let v zgodovino, piše ameriški History. Korenine praznika izhajajo iz keltskega praznovanja ob koncu žetvenega obdobja in začetku novega leta (Samhain), ki so ga praznovali 1. novembra. Kelti, ki so živeli predvsem na območju današnje Irske, Velike Britanije in severne Francije, so v tem času prižigali kresove in se oblačili v kostume, da bi s tem pregnali duhove. Pogosto so bili ti kostumi narejeni iz živalskih kož in glav.