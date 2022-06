Zakaj so golobi v Barceloni pristali na kontracepciji?

Golobi so se v katalonski prestolnici preveč namnožili, s svojimi iztrebki ogrožajo lokalno kulturno dediščino, obenem pa privabljajo podgane in druge škodljivce, poudarjajo mestne oblasti. Proces sterilizacije, ko jim v krmo primešajo kontracepcijsko sredstvo, so v katalonski prestolnici začeli pred petimi leti in ponekod je golobov manj tudi za 60 odstotkov. Da se nadležnih ptic kljub vsem naporom ne morejo znebiti, pa so krivi ljudje. Predvsem turisti, ki za seboj puščajo ostanke hrane ali namerno hranijo golobe. Poznavalci ptic medtem opozarjajo, da učinka ne bo, dokler Barceloni ne bodo sledila tudi druga mesta.