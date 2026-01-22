Zakaj so trenirke tako priljubljene?

Svetovni dan trenirk. Že samo to bi legendarnega modnega oblikovalca Karla Lagerfelda spravilo v obup, saj je menil, da nošenje trenirke pomeni, da si izgubil nadzor nad svojim življenjem. A časi so se spremenili in ljudje nosijo tekaške hlače v šolo, v trgovino, na zabave, celo v gledališče. Zakaj so preprosta in udobna oblačila postala tako priljubljena in kaj to pove o nas?