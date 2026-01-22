Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Zanimivosti

Zakaj so trenirke tako priljubljene?

Berlin, 22. 01. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Trenirke

Svetovni dan trenirk. Že samo to bi legendarnega modnega oblikovalca Karla Lagerfelda spravilo v obup, saj je menil, da nošenje trenirke pomeni, da si izgubil nadzor nad svojim življenjem. A časi so se spremenili in ljudje nosijo tekaške hlače v šolo, v trgovino, na zabave, celo v gledališče. Zakaj so preprosta in udobna oblačila postala tako priljubljena in kaj to pove o nas?

trenirke

Kateri so papeževi najljubši filmi?

Na dražbo gre Rembrandtova risba leva, vredna dobrih 17 milijonov

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kako podpreti starše po izgubi otroka: kaj reči, kdaj molčati in kam po pomoč
Otrok pred tenisom: Casper Ruud o prednostih življenja
Otrok pred tenisom: Casper Ruud o prednostih življenja
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
Smučarski as pričakuje deklico
Smučarski as pričakuje deklico
zadovoljna
Portal
Lepotica podprla svojega 20 let starejšega zaročenca
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, biki si želijo varnosti
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, biki si želijo varnosti
Zdi se, da je Domen Valič spet zaljubljen
Zdi se, da je Domen Valič spet zaljubljen
Kavbojke za ženske nad 50 let
Kavbojke za ženske nad 50 let
vizita
Portal
Ali lahko pitje lastnega urina v sili reši življenje?
Nova raziskava razkriva pomembno odkritje pri multipli sklerozi
Nova raziskava razkriva pomembno odkritje pri multipli sklerozi
Prekomerna maščoba: zakaj je pomembno za starejše, da jo izgubijo
Prekomerna maščoba: zakaj je pomembno za starejše, da jo izgubijo
Genetske posebnosti, ki 'superstarostnikom' pomagajo ohranjati izjemno kognitivno zdravje
Genetske posebnosti, ki 'superstarostnikom' pomagajo ohranjati izjemno kognitivno zdravje
cekin
Portal
Geopolitične negotovosti: kakšna je nevarnost za delovna mesta v Sloveniji?
Davos 2026: Razkošje, ki presega vse meje
Davos 2026: Razkošje, ki presega vse meje
Zakaj napredovanje v službi prinaša tudi razočaranje?
Zakaj napredovanje v službi prinaša tudi razočaranje?
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
moskisvet
Portal
Vroča nosečnica jemlje dih
Izbira sedeža na letalu: Kateri je najboljši?
Izbira sedeža na letalu: Kateri je najboljši?
Nekoč Playboyeva zajčica, danes pa ...
Nekoč Playboyeva zajčica, danes pa ...
Je res biseksualec?
Je res biseksualec?
dominvrt
Portal
Znanstveni fenomen: koroška krava Veronika z izjemnim talentom
Kakšno kuhinjsko korito izbrati?
Kakšno kuhinjsko korito izbrati?
Ikonična vila iz serije, ki jo vsi poznamo, je končno naprodaj
Ikonična vila iz serije, ki jo vsi poznamo, je končno naprodaj
Princ William razkril skrivnost iz spalnice
Princ William razkril skrivnost iz spalnice
okusno
Portal
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
Bigoš: krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Bigoš: krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Izvrstna jed za hladnejše dni
Izvrstna jed za hladnejše dni
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
voyo
Portal
Sledi v snegu
Zaveza
Zaveza
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469