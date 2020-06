Zaklad je resničen: milijonar Fenn pokazal najdeno skrinjo in zatrl govorice o dobro premišljeni prevari

Takoj ko je Fenn v začetku tega meseca sporočil, da so našli njegov zaklad, so se namreč razširile govorice o tem, da je novica laž, mnogi pa so celo namigovali, da je bila vse skupaj dobro premišljena prevara. Fenn se je pred dnevi temu odločil narediti konec in je javnosti pokazal prve fotografije odkritega zaklada.

Na eni od fotografij milijonar pregleduje stvari, ki jih je pred leti pustil v bronasti skrinji. Napolnil jo je z zlatom, nakitom in drugimi umetninami, vse skupaj pa bilo lahko bilo vredno več kot milijon dolarjev. "Praznim skrinjo. Predmeti so temnejši, kot so bili pred desetimi leti, ko sem jih položil vanjo, vse skupaj odložil na tla in odkorakal stran," je Fenn zapisal ob fotografiji.

Milijonar je v začetku tega meseca naznanil, da je pustolovščina, ki je trajala več kot desetletje, končana. 6. junija je naj bi zaklad našel nek "moški z daljnega Vzhoda".

"Bil je pod krošnjami zvezd, v bujni, gozdnati vegetaciji Skalnatg gorovja in se ni premaknil s kraja, kjer sem ga skril pred več kot desetimi leti," je ob tem na svoji spletni strani zapisal Fenn. "Ne poznam najditelja, a pesem v moji knjigi ga je pripeljala na pravo mesto."

Milijonar ocenjuje, da se je na lov za zakladom podalo okoli 350.000 ljudi z vsega sveta, poročajo tuji mediji. Nekateri so temu posvetili svoje življenje, spet drugi so za to celo pustili službo, pet ljudi pa je ob tem umrlo.

Fenn je v svoji zadnji objavi ponovil, da najditelj želi ostati anonimen. Nekateri so bili ob tem sicer skeptični, češ da je bil lov na zaklad ves čas morda prevara, pa je večina komentatorjev pod objavljenimi fotografijami čestitala najditelju, Fennu pa se zahvalila za izkušnjo. "Iskreno se zahvaljujem Forrestu za to divjo in čudovito pustolovščino, ki me je popeljala na nove kraje, ob tem pa mi dala mir, radost, čudenje in m postavljala izzive, kot nobena druga," je zapisal eden od pustolovcev, ki so slidili Fennovim namigom.