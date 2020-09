Zakonca prejela več Amazonovih paketov, ki jih nista naročila. Gre za goljufijo?

Starejši zakonski par je več dni zapored prejemal pakete spletne trgovine Amazon. A ne gre za kakšno zasvojenost z nakupi. Zakonca sta pakete s pametnimi slušalkami prejemala kar brez naročila in brez plačila. Sumijo, da gre za goljufijo neznanih prodajalcev, ki so uporabili njuno ime in naslov. Zdaj pa s temi podatki lahko tudi pišejo pozitivne komentarje za izdelke v njunem imenu, kar prodajalcem pomaga, da uvrstijo svojo trgovino višje med ponudniki.