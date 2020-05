Zaljubljen Američan se je skušal kot čistilec pretihotapiti v Nemčijo

Moški je imel v rokah še dve vreči za smeti, ko je skušal tamkajšnje varnostnike prepričati, da mora kot čistilec sprazniti smeti na območju omejenega gibanja. Njegove načrte so razkrinkali, ko so zaposleni opazili, da na sebi nima varnostne prepustnice in da ne zna nemško, poroča francoska tiskovna agencija AFP.