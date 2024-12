Žalostno leto 2024: Slovo legendarnega Vincija in najstniškega ljubljenca Liama Payna

OGLAS

Žalosten vstop v prvi in zadnji mesec leta Letošnje leto smo začeli s slovesom legendarnega Jurija Součka. Slovenski igralec, ki je v svoji plodni karieri nastopil v več kot 150 vlogah, najbolj znan pa je po risankah, v katerih je posodil svoj glas junakom, se je poslovil v 94. letu.

Jurij Souček FOTO: Miro Majcen icon-expand

Mesec dni kasneje je umrl slovenski slikar in grafik Boris Jesih, ki spada med začetnike slovenskega pop arta, prav tako se je v 94. letu starosti poslovila dramska igralka Mihaela Novak. Igralka je bila dolga leta članica igralskega ansambla SNG Drama Ljubljana. Marec je prinesel slovo violinista Igorja Ozima, pevca Ambroža Bajca Lapajneta in glasbenika Aca Razbornika. Mednarodno priznani slovenski violinist je umrl v avstrijskem Salzburgu v starosti 92 let, slovenski operni pevec pa jih je ob slovesu in izgubi boja s težko boleznijo štel le 49. Velikan slovenske glasbene produkcije se je v slovensko glasbeno zgodovino zapisal kot človek, ki je posnel vrsto kultnih slovenskih albumov.

Maja je v 81. letu starosti umrl citrar Miha Dovžan, najbolj znan po kultni melodiji Urbana Kodra, ki jo je posnel za film Cvetje v jeseni. Dovžanovo skladbo Srne je skupina Laibach priredila za film Jekleno nebo. Prvi poletni mesec je prinesel slovo dramskega igralca Boruta Alujeviča, ki je deloval v SLG Celje, njegov igralski talent pa je bilo mogoče videti tudi v številnih filmih in na televiziji. Junija sta umrla tudi igralec Janez Klasinc, ki je dočakal 95 let, in psiholog, humanist, publicist, prevajalec in aktivist LGBT Bogdan Lešnik. Poslovila se je še pisateljica in kolumnistka Tereza Vuk, stara komaj 47 let. V 72. letu starosti se je julija poslovil novinar, humorist in urednik Jože Krajnc, ki se ga številni najbolj spominjajo kot del tandema Strašna Jožeta. Prav tako je za vedno zaspal tudi arhitekt in upokojeni profesor na fakulteti za arhitekturo Fedja Košir. Avgusta je v 70. letu starosti umrl direktor fotografije in filmski snemalec Zoran Hochstätter.

Igor Misdaris FOTO: POP TV icon-expand

Septembra smo izgubili priljubljenega slovenskega glasbenika in nekdanjega tekmovalca šova MasterChef Slovenija Igorja Misdarisa. O njegovi smrti so sporočili njegovi glasbeni kolegi iz skupine Šukar, od njega pa so se javno poslovili številni slovenski glasbeniki. Istega meseca so umrli tudi skladatelj Igor Štuhec, letošnji Prešernov nagrajenec za življenjsko delo Henrik Neubauer in pevka Irena Kohont-Jamnik, ena bolj prepoznavnih pevk obdobja slovenske popevke. Oktobra se je poslovil slovenski glasbenik Jernej Jung, ki se ga številni spominjajo kot člana skupin Mladi levi in Delial.

Novembra je Slovenijo pretresla smrt nekdanje članice skupine Foxy Teens Maje Mauko. Pevka je bila prvotna članica zasedbe, ob njej pa so na odru stale še Mirna Reynolds, Gaynor Johnson in Tanja Žagar. Prav slednja je potrdila tudi žalostno novico o njenem slovesu. Poleg Maje je v 79. letu starosti po hudi bolezni umrla tudi ilustratorka, lutkarica, gledališka ustvarjalka in glasbenica Alenka Eka Vogelnik.

Vinci Vogue Anžlovar FOTO: POP TV icon-expand

Prvega decembra je javnost pretresla novica, da je legendarni slovenski režiser Vinci Vouge Anžlovar izgubil boj s težko boleznijo živčevja, ki ga je pestila leta. 62-letnik je slovel kot režiser prve filmske uspešnice v samostojni Sloveniji Babica gre na jug, zato so njemu v spomin po 33 letih ponovili premiero filma. Usodni padec čez balkon Liama Payna in slovo priljubljene Shannen Doherty Lahko bi rekli, da so se na tuji sceni številni zvezdniki poslavljali od svojih bližnjih, saj je že januarja umrla partnerica Jamesa Morrisona, mama Gisele Bündchen in očim Kate Beckinsale režiser Roy Battersby. Poslovili so se tudi nemški glasbeni producent, pevec in ustanovitelj skupine Boney M Frank Farian, igralka Glynis Johns, igralec David Soul, režiser Norman Jewison, igralec David Gail, fitnes model in igralec Alec Musser in igralec Adan Canto.

Frank Farian FOTO: Profimedia icon-expand

Februar je pretresel z novico o smrti nekdanjega fanta Pippe Middleton Thomasa Kingstona, igralcev Kennetha Mitchella, Michaela Jaystona, Ewena MacIntosha, Richarda Lewisa in Carla Weathersa. Glasbenik Bruce Springsteen se je poslovil od mame, Snoop Dogg pa od mlajšega brata Binga Worthingtona. Pevec Nick Carter je leto dni po smrti brata Aarona izgubil še sestro Bobbie Jean Carter. Po bitki z rakom je umrl country pevec Toby Keith, poslovila se je tudi nekdanja igralka in italijanska oblikovalka Ira von Fürstenberg.

Marca so odšli pevka jugoslovanske pop rock scene Slađana Milošević, ameriška oblikovalka in modna ikona Iris Apfel in ustvarjalec stripov Dragon Ball. Za vedno so zaspali tudi igralci, kot so Mark Dodson, Michael Emmet Walsh, Chance Perdomo, Fritz Wepper in Louis Gossett Jr., ki je veljal za prvega temnopoltega igralca, ki je dobil oskarja za stransko vlogo. Od svoje mlajše sestre se je poslovila tudi resničnostna zvezdnica Kris Jenner. Četrti mesec leta smo zabeležili smrt glasbenice Mandise, igralca ameriškega nogometa O. J. Simpsona, basista skupine Ultravox Chrisa Crossa, modnega oblikovalca Roberta Cavallija, režiserja Laurenta Canteta in režiserke Eleanor Coppola ter igralcev Samanthe Davis in Adriana Schillera. Presenetila pa je tudi smrt srbske televizijske voditeljice Bojane Janković, očeta Jennifer Garner in nekdanjega fanta princese Beatrice.

Mesec ljubezni ni bil nič bolj prijazen. Po reku ob nepravem času na nepravem mestu je življenje izgubil igralec Johnny Wactor, zaradi padca pod prho je umrl nekdanji basist skupine Train Charlie Colin, poslovili pa so se še pisateljica Alice Munro, igralka Gudrun Ure, producent in režiser Roger Corman, glasbeni producent Steve Albini in zvezdnica Briljantine Susan Buckner. 17 let po smrti sina Tošeta Proeskega je umrl tudi njegov oče.

Donald Sutherland FOTO: Profimedia icon-expand

Junij je prinesel izgubo legendarnega igralca Donalda Sutherlanda, ki se je v srca oboževalcev franšize Igre lakote zapisal kot predsednik Snow. Po napadu morskega psa je umrl igralec Tamayo Perry, bolezen pa je bila usodna za igralca Martina Mulla. Poslovili smo se še od veterana Hollywooda Billa Cobbsa, igralca Taylorja Wilya, frontmana skupine Crazy Town Shiftyja Shellshocka in mame Michelle Obama Marian Robinson.

Shannen Doherty FOTO: Profimedia icon-expand

Julij je bil v znamenju smrti priljubljene igralke Shannen Doherty, ki je izgubila boj z rakom na dojki. Od legendarne zvezdnice serije Beverly Hills, 90210 so se poslovili številni stanovski kolegi, pa tudi njeni nekdanji soigralci. Poleg igralke je umrl tudi blues glasbenik John Mayall, igralka Shelley Duvall, komik in fitnes guru Richard Simmons, komik in igralec Bob Newhart, Benji Gregory, znan po vlogi v televizijski seriji ALF, in producent John Landau. Za vedno sta odšli tudi pastorka pevca Slasha Lucy-Bleu Knight in mama priljubljenega Jon Bon Jovija Carol Bongiovi.

Avgusta je nočno moro doživela Mariah Carey, saj sta na isti dan umrli tako njena sestra kot tudi njena mama. Med drugim so se poslovili še znani avstrijski milijarder Richard Lugner, glasovna igralka Rachael Lillis, igralka Patti Yasutake in ameriški televizijski voditelj Phil Donahue. Svetovno javnost je pretresla tudi izguba legendarne igralke Gene Rowlands in nič manj legendarnega francoskega igralca Alaina Delona.

Bora Đorđević Čorba FOTO: Miro Majcen icon-expand

Mesec september je bil v znamenju slovesa legende balkanske glasbe Borisava Bore Đorđevića. Frontman skupine Riblja Čorba se je zadnjih nekaj dni svojega življenja zdravil v ljubljanskem kliničnem centru zaradi težav s pljuči. Isti mesec so umrli tudi legendarna angleška igralka Maggie Smith, glasbenik in igralec Kris Kristofferson, igralec James Earl Jones, brazilski pianist Sergio Mendes, raper Rich Homie Quan, brat Michaela Jacksona Tito Jackson, hrvaški režiser in kritik Petar Krelja ter turški glasbenik Metin Arolat, ki je umrl kar sredi nastopa. Od svoje mame se je septembra poslovila tudi Nicole Kidman, ki je v luči novice predčasno zapustila Beneški filmski festival, kjer je sicer osvojila nagrado.

Oktobra je svet šokirala nenavadna smrt najstniškega ljubljenca Liama Payna. Nekdanji član skupine One Direction je življenje izgubil po padcu iz tretjega nadstropja hotela v Argentini, bil pa je pod vplivom različnih substanc. Po poškodbi glave je istega meseca umrl tudi DJ Jackmaster, zaradi okužbe s hepatitisom C pa se je poslovil še ustanovni član legendarne ameriške rokovske skupine Grateful Dead Phil Lesh. Odšli so tudi igralec Ron Ely, pevec skupine Iron Maiden Paul Di'Anno, igralec John Amos, igralka Teri Garr ter žena pokojnega Roberta F. Kennedyja Ethel Kennedy in mama pevke Whitney Houston, grammyjevka Cissy Houston.

Quincy Jones FOTO: Profimedia icon-expand

Predzadnji mesec v letu smo izgubili legendarnega glasbenega producenta Quincyja Jonesa, katerega zapuščina vključuje produkcijo legendarnega albuma Thriller Michaela Jacksona. Odšla sta tudi igralca Timothy West in Tony Todd, jazzovski velikan Roy Haynes, francoski skladatelj in pevec Charless Dumont, britanska manekenka Georgina Cooper ter starejša sestra Jima Carreya Rita Carrey in starejši brat Dolly Parton.