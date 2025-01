Žalujoča orka na hrbtu nosi truplo umrlega mladiča

Prav orka Tahlequah je na naslovnice prišla že leta 2018, ko je kar 17 dni po morju Salish potiskala truplo svojega mladiča. Strokovnjaki ocenjujejo, da je šlo za dejanje žalovanja. Po podatkih raziskovalcev je zdaj izgubila drugega mladiča, oba sta bila ženskega spola. Njen prvi mladič se je sicer skotil pred 14 leti in je še vedno živo, njen tretji pa se je rodil leta 2020 in je prav tako živ in zdrav.

Tahlequah je član kritično ogrožene populacije kitov ubijalcev na jugu, strokovnjaki pa se bojijo celo, da bi lahko z območja pacifiške obale povsem izginili, poroča The Guardian.

Center za raziskave kitov s sedežem v ameriški zvezni državi Washington je sporočil, da so orko, ki ji pravijo Tahlequah ali J35, na območju Puget Sounda opazili z njenim mrtvim mladičem.

Sprva so bili raziskovalci ob rojstvu novega mladiča, ki mu pravijo J61, sicer optimistični, vendar so kmalu začeli sumiti, da ima novorojenček zdravstvene težave. "Orke imajo v prvem letu življenja zelo visoko stopnjo umrljivosti. J35 je izkušena mati in upamo, da ji bo J61 te težke prvi dni uspelo obdržati pri življenju," je center zapisal 23. decembra.

Nato pa so sledile žalostne novice. "Smrt katerega koli teleta v tej ogroženi južni populaciji je ogromna izguba," so zapisali in dodali, da je smrt J61 še posebej tragična, saj je bila J61 samica, ki bi lahko nekega dne potencialno vodila svojo skupino ork. Pri kitih ubijalcih ima namreč glavno vlogo običajno ena od samic. Hkrati pa je novica že posebej žalostna tudi zaradi zgodovine njene matere J35, ki je doslej izgubila dva od štirih dokumentiranih mladičev. "Obe sta bili samički," je zapisal center.