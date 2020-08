Živalske dogodivščine: leteča krava, osel v vodnjaku in pes v ruševinah

V zadnjih dneh – morda vpliv lune – se je v živalskem svetu dogajalo marsikaj nenavadnega, in to različnim živalim na različnih koncih sveta. Čingčing je najstarejša orjaška panda na svetu, in njenih 38 let so proslavili s sadno torto. Prav tako na Kitajskem je navdušena družina po 37 dneh našla psa, ki je izginil potem, ko ji je plaz po hudem deževju odnesel hišo. V Italiji so reševali osla, ki je – nihče ne ve, kako – zgrmel v vodnjak, v Švici pa so s planine kravo odpeljali kar s helikopterjem.