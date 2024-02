Zaporniki iz ostankov tihotapskih čolnov izdelujejo glasbila

Violine, viole in violončela, na katere so virtuozi Orkestra morja koncertovali v sloviti milanski operni hiši La Scala, so posebna glasila. Tudi zato, ker so narejena iz posebnega lesa. Gre za razpadajoče tihotapske čolne, ki so pripeljali migrante na obalo Italije. Mojstri, ki so glasbila izdelali, pa so zaporniki iz največjega italijanskega zapora. Projekt, imenovan Metamorforza oziroma Preobrazba, se osredotoča na preoblikovanje tega, kar bi sicer zavrgli, v nekaj družbeno vrednega in koristnega.