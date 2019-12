Zaprli zadnjo trgovino s čevlji, ki so zasloveli v seriji Seks v mestu

Zadnja trgovina s čevlji blagovne znamke Manolo Blahnik je za vedno zaprla svoja vrata. Španski oblikovalec čevljev je v New Yorku zaprl trgovino, staro 38 let. Trgovino, v kateri je Carrie Bradshaw (ki jo je igrala Sarah Jessica Parker ) iz priljubljene serijeSeks v mestu doživela, kot se je takrat izrazila, versko razodetje. Carrie je bila namreč obsedena s čevlji, še posebej s čevlji Manola Blahnika. In prav s to serijo so čevlji postali svetovno znani.

Zadnji dnevi novembra 2019 so bili tudi zadnji dnevi omenjene trgovine. Kot piše New York Post, je legendarna trgovina razkošne izložbe zamenjala za rjav papir, polepljen čez celo izložbo, in napis, ki je obvešča, da je trgovina 'trajno zaprta'. Ob obvestilu pa so dopisali še zahvalo: "Hvala, da ste bili tako izjemne stranke zadnjih 38 let." Delavci so morali zapakirati nekaj sto škatel čevljev, katerih cene se vrtijo med 450 in 1100 evri.

Že leta 2009 se je Blahnik zahvalil seriji Seks v mestu, saj se zaveda, da je prav z njihovo pomočjo dobil veliko večjo prepoznavnost, kot bi jo sicer: "Carrie Bradshaw je imela ogromen vpliv na mojo kariero."