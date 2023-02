Zapuščena železniška postaja Canfranc ponovno oživela v podobi razkošnega hotela

Globoko v Aragonski dolini leži mogočna, čudovita zgradba. V njenem ozadju se bohotijo zasneženi Pireneji, iz njenih zidov pa še vedno odmeva zgodovina. Nekoč zapuščena železniška postaja Canfranc je danes prerojena. V njej je namreč zrasel razkošen luksuzni hotel, ki pa ni izbrisal zgodovinske vrednosti mogočne stavbe, skozi katero so nekoč potovali vohuni, bežali Judje, Nemci pa so nadzirali promet zlata.

Postaja Canfranc je bila nekoč razkošno potniško vozlišče, odprli pa so jo leta 1928. Otvoritvene slovesnosti sta se udeležila celo španski kralj in predsednik le lučaj oddaljene Francoske republike. Med drugo svetovno vojno pa je bil Canfranc priča številnim aretacijam, vohunjenju in trgovini z zlatom. Do leta 1970 je postaja zaprla svoja vrata, piše ameriški CNN.

A mogočna zgradba v dolini Arana je od takrat mirovala več desetletij. Vse do začetka del, ki so tedaj dolgo zanemarjeni stavbi vdahnila novo življenje. Postaja Canfranc se je tako več let kasneje ponovno "rodila" v obliki hotela, januarja letos pa je sprejela tudi čisto prve goste. Kot je dejal župan mesta Canfranc Fernando Sanchez Morales, so domačini odprtje pozdravili z navdušenjem: "Zelo smo zadovoljni, da je postaja spet živa." Ker Canfranc leži v neposredni bližini meje s Francijo, sta si lastništvo postaje Francija in Španija prvotno delili. Zdaj pa je v lasti lokalne vlade Aragonije v Španiji, ki je pri procesu regeneracije hotela sodelovala s skupino Barcelo Hotel Group. Skozi njo potovali vohuni, bežali Judi, Nemci pa nadzirali promet zlata Canfranc je sicer številne obiskovalce pritegnil tudi, ko je bil še ruševina. Na postajo, ki jo je zasnoval španski arhitekt Fernando Ramirez de Dampierre, so se zgrinjali številni, ki so želeli v fotografski objektiv ujeti pozabljeni del evropske železniške zgodovine. Aktivno vlogo je na primer imela tudi v času druge svetovne vojne. Preden so območje prevzeli nacisti, je postaja za evropske Jude predstavljala tudi pot v svobodo. V prvih letih druge svetovne vojne je namreč na tisoče Judov z vlaki v Lizbono in ZDA zbežalo prav prek Canfranca. S postaje pa so potovali tudi številni vohuni, ki so se pridružili francoskemu protinacističnemu odporu in posredovali sporočila zavezniškim državam. Prav tako pa tudi zavezniki, ki so po vohunski mreži Franciji in Španiji posredovali informacije.

