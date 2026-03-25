Zanimivosti

Žara z zvočnikom: 'Najslabši del smrti je, da ne moreš poslušati glasbe'

Los Angeles, 25. 03. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

E.M.
Zdaj lahko v svojih najljubših hitih uživate večno. To sporočata znana tuja pretočna platforma in ponudnik pijače, ki sta skupaj ustvarila žaro z zvočnikom. "Raziskave kažejo, da vas bodo mrtvi manj strašili, če bodo srečni. Dajte jim to, za kar prosijo - najnovejši izum v smrti." Žaro so ustvarili kot zbirateljski kos, sodeč po podatkih uradne spletne strani pa je ta že razprodana. Koliko so kupci odšteli za nenavadni izdelek?

Znana tuja pretočna platforma je v sodelovanju z ameriško znamko vode v pločevinkah združila moči za nenavadno sodelovanje. Skupaj so ustvarili kolekcijo žar z vgrajenim zvočnikom. "Življenje potrebuje glasbo. Enako velja za posmrtno življenje," so sporočili ob predstavitvi "prvega brezžičnega zvočnika, ustvarjenega, da glasbo pripelje nekam, kjer doslej še ni bila".

FOTO: Spotify

"Kaj je najslabši del tega, da si mrtev? To, da ne moreš poslušati glasbe. Zdaj lahko v svojih najljubših hitih uživate večno," se je glasil oglas, ki so ga ob predstavitvi žare izdali na spletu. "Raziskave kažejo, da vas bodo mrtvi manj strašili, če bodo srečni. Glasba zmanjša možnost strašenja za 47 odstotkov. Dajte jim to, za kar prosijo - najnovejši izum v smrti."

Žaro so ustvarili kot zbirateljski kos, namenjen vsem, "ki želijo svojo ljubezen do glasbe dvigniti na višjo raven". "Z diskretnim Bluetooth zvočnikom, vgrajenim v pokrov, se lahko povežete s katero koli združljivo napravo in uživate v svojem najljubšem seznamu predvajanja vso večnost." . Omejena izdaja žar, ki je bila naprodaj v Združenih državah Amerike, je sodeč po podatkih z uradne spletne strani že razprodana. Kupci so morali zanjo odšteti 495 dolarjev oziroma 429 evrov.

Preberi še Barbiemanija: v Salvadorju marketinški hit rožnate Barbie krste

Žara z zvočnikom še zdaleč ni prvi nenavadni 'produkt', povezan s smrtjo. V času fenomena filma Barbie je pogrebni zavod v Salvadorju barbiemanijo dvignil na novo raven. Ustvarili so kolekcijo rožnatih krst s podlogo, na kateri je bila podoba ikonične lutke.

žara zvočnik smrt spotify
