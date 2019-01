Zaradi Beyonce in Jay Z-ja so ljudje drli v muzej

V primerjavi z letom 2017 so lani v Louvreu zabeležili 25-odstotni porast obiska. Direktor muzeja Jean-Luc Martinez je rekordni obisk pripisal predvsem temu, da so se po terorističnih napadih v francoski prestolnici leta 2015 turisti opogumili in začeli znova obiskovati Pariz ter njihov muzej. Hkrati pa je Martinez presodil, da sta za porast obiska muzeja zaslužna tudi popularna zakonca Carter, ki sta v prostorih muzeja, pred sliko Mona Lize in drugimi umetninami posnela video za skladbo Apeshit.

Uspešnica je na YouTubeu zabeležila 147 milijonov ogledov, v muzeju pa so priljubljenost skladbe prepoznali kot priložnost in pripravili tematsko turo, ki vključuje ogled 17 slik in kipov, ki se pojavljajo v šestminutnem videu - od marmornega kipa Nike Samotraške, preko Mone Lize do portreta temnopolte ženske francoske umetnice Marie Benoist.