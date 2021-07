Zaradi glasne glasbe posredovala policija. Odkrili so, da je 'zabavo' priredila mačka

V Španiji so se policisti odzvali na pritožbo zaradi motenja javnega reda in miru. Po prihodu na kraj pa so hitro ugotovili, da je zabavo z glasbo pravzaprav priredila mačka, ki je prižgala stereo. "Mačka ima navado, da prižiga glasbeno opremo in se igra s kolescem za glasnost," je policistom priznal njen lastnik.

icon-expand Zaradi glasne glasbe je posredovala policija. FOTO: Dreamstime Po poročanju španskega lokalnega časopisa 20 Minutos se je lokalna policija 25. julija v jutranjih urah odzvala na pritožbo prebivalcev stavbe v Ronda das Fontiñas, da iz enega izmed stanovanj prihaja glasna glasba, ki jim onemogoča počitek. Ob prihodu na kraj pa so policisti ugotovili, da je hrup povzročala mačka, ki je v času, ko je bil njen lastnik odsoten, v stanovanju prižgala stereo. Policisti so po tem, ko so preverili, da v hiši res ni nikogar drugega, začeli iskati lastnika stanovanja. Ta je bil sicer v tem času zunaj mesta, vendar pa se je zaradi težav, ki jih je povzročil hišni ljubljenček, zdaj že vrnil domov. "Mačka ima navado, da s šapo prižiga glasbeno opremo in da se igra s kolescem za glasnost," je policistom priznal njen lastnik. icon-expand