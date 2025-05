Zaradi kolkov niso tekli, ampak hodili

Da lahko človek dobi svojo prvo medaljo tudi v pozni starosti, dokazujejo Nizozemci, ki so premagovali ovire in dali vse od sebe na prav posebni tekmi. Zaradi slabše delujočih kolkov in kolen niso tekli, ampak hodili. Nekateri so potrebovali več pomoči, zato so jih na invalidskih vozičkih potiskali. Kot so povedali udeleženci tekme na 200 metrov, vsi se bližajo devetdesetim letom, je bilo naporno, padale so primerjave z maratonom, bilo pa je tudi nekaj zdrave tekmovalnosti, še posebej med zakonci.