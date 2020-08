Zaradi napake na prezračevalnem sistemu 'snežili' koščki kakava

Tako se je v kombinaciji z močnimi vetrovi kakavov prah razširil po neposredni bližini tovarne in na tleh pustil sledove kakavovih delcev. Odgovorni v tovarni so za tuje medije sporočili, da je bil eden od avtomobilov, ki so bili parkirani v bližini, popolnoma prekrit z drobci kakava, a se lastnik ni odzval na ponudbo za čiščenje.

Tovarna sicer obratuje naprej po urniku, pristojni pa so potrdili, da so delci kakava neškodljivi za ljudi in okolje. Prav tako so odpravili napako na prezračevalnem sistemu.