Nenavaden hobi 27-letnega Iračana ni naletel na veliko navdušenja predvsem med njegovimi sosedi. Kiwan namreč goji kače. Ima jih že 30. Čeprav ima svojo dejavnost prijavljeno, pa se številni njegove hiše raje izognejo. Sam pravi, da so kače edinstvene in ljubke živali in zelo primerne za hišne ljubljenke.