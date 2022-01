Zaradi porasta okužb s koronavirusom v Braziliji prestavili karneval

Parade plesalcev iz znanih šol sambe, ki so bile prvotno načrtovane za konec prihodnjega meseca, bodo namesto tega potekale konec aprila, so sporočile mestne oblasti Ria de Janeira in Sao Paula. Kot razlog so navedle pandemijo in "potrebo po reševanju življenj".

"To je nujna preložitev. Povorko lahko izvedemo veliko bolj varno konec aprila," je dejal zdravstveni uradnik Ria de Janeira Daniel Soranz. "Če pogledamo krivuljo pandemije v drugih državah, menimo, da je zelo malo verjetno, da bo trenutni val trajal do aprila," je dodal.