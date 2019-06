Zaradi slabe presoje turistov zgodovinski spomeniki deležni nespoštovanja

Na svetu je kar nekaj krajev z grozljivo zgodovino, na katero nas spominjajo privlačni spomeniki. Čeprav se ljudje na teh krajih radi fotografirajo, se ne zavedajo, da je tako obnašanje nespoštljivo.

V zadnjem času so se začele pojavljati fotografije 'Instagram vplivnežev', ki se fotografirajo v Černobilu, mestu jedrske katastrofe, kjer je umrlo več tisoč ljudi. To pa ni edini kraj, kjer nastajajo nespoštljive fotografije.

FOTO: Profimedia

Eden takih spomenikov se nahaja v Berlinu, posvečen je žrtvam holokavsta. Gre za površino, na kateri stojijo valoviti betonski bloki, ki spominjajo na najbolj grozovit zločin nacistične Nemčije. Zaradi njegove estetike pa veliko ljudi pred fotografiranjem pozabi pomisliti, če bo to dejanje primerno.

Par, ki se fotografira na spomeniku, posvečenem žrtvam holokavsta. FOTO: Profimedia

Na seznam slabih idej se uvršča tudi fotografiranje v Auschwitzuna Poljskem. To koncentracijsko taborišče je živi del zgodovine, ki nas opozarja, kaj človek lahko stori sočloveku. Čeprav Poljska ponuja številne priložnosti za fotografiranje, to mesto ni eno izmed njih.

Spomenik USS Arizona se nahaja v mestu Honolulu na Havajih.Tu je zaradi napada japonskih imperialnih sil na Pearl Harbor potonila ameriška bojna ladja USS Arizona. Za vse, ki potujejo tja, so predmet pozornosti ostanki te ladje, ki jo še vedno lahko vidimo na dnu morja. Na tem kraju živi nekakšna slovesna tišina, ki jo je neprimerno prekinjati z zvoki fotoaparata.

Skrivni dom Ane Frank in njene družine je največja turistična atrakcija v Amsterdamu. To, da je nekdo dve leti živel v skrivališču, da bi se skril nacistom, je težko verjeti. Pred hišo pa stoji kip deklice, s katero se obiskovalci radi slikajo. V muzeju se ne fotografirajo le 'navadni smrtniki', na neprimernost tega početja je pozabila tudi slavna pevka Beyoncé.

Na mestu, kjer sta v New Yorku do 11. septembra 2001 stala nebotičnika, sta postavljena dva bazena, na njunih stranicah pa so vpisane žrtve napada. Turisti tja odlagajo hrano in pijačo, se slikajo ter s takim dejanjem vznemirjajo sorodnike žrtev.

Vietnamska vojna je bila več desetletij med Američani razdiralna tema. Spomenik stoji v čast pripadnikom ameriških oboroženih sil, ki so se borili v tej vojni - tistim, ki so v Vietnamu izgubili življenje in tistim, ki so med vojno izginili. Ima preprosto, a elegantno obliko, ki spodbuja turiste k fotografiranju. Nekateri na spomenik celo prislonijo papir in s pomočjo svinčnika poskušajo narediti odtis napisa.

Otroka preslikavata napis s spomenika. FOTO: Profimedia

Hiša sužnjevv Senegalu je spomenik in muzej, ki je na Unescovem seznamu svetovne dediščine. Ustvarja spomin na neštete Afričane , ki so bili prodani v suženjstvo med letoma 1536 in 1848. Mnogi so vstopili v to hišo skozi Vrata brez povratka. Živa barva hiše in zaobljeno stopnišče pa kar kliče po všečkih ...

V Madridu si lahko ogledamo ogromno stvari, vendar se številni turisti še vedno znajdejo v 'Dolini padlih' (El Valle de los Caidos, op. p.). Ni dvoma o lepoti stavbe Sierra de Guadarrama, toda veliko Špancev moti, da si toliko ljudi ogleduje grobnico generala Francisca Franca.

