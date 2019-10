Zaradi višine so jo v šoli zbadali, s plesom pridobila na samozavesti

29-letna Jona Ross iz Kalifornije trpi za prirojenim bolezenskim stanjem nizke rasti, znanim pod imenom ahondroplazija. Slednja pri obolelih posameznikih prizadane rast kosti in povzroči tako imenovano pritlikavost. Rossova, ki meri manj kot meter, točneje slabih 92 centimetrov, je danes profesionalna trenerka plesa, ki se s svojo rastjo ne obremenjuje. A ni bilo vedno tako. Namreč, pred kratkim je priznala, da se je dolga leta borila z depresijo in samomorilnimi mislimi, ki so bile predvsem posledica dolgoletnega ustrahovanja s strani vrstnikov in naključnih mimoidočih. ''Zame je bilo obdobje šolanja nekaj najbolj groznega. V šoli so me že zelo zgodaj začeli zbadati in ustrahovati zaradi moje višine in teže, zaradi česar sem kasneje razvila prehranjevalno motnjo ... Vem, da se veliko deklet zaradi svoje teže bori z nizko samopodobo, a v mojem primeru je bilo res hudo,'' je povzela Rossova.