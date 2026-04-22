Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu bodo dražji tudi kondomi

Izvršni direktor malezijskega podjetja Goh Miah Kiat priznava, da jim zaradi naraščajočih stroškov prevoza in zamud pri pošiljanju ne ostane drugega, kot da cene zvišajo in nove višje stroške prevalijo na potrošnike.
Podražila sta se sintetični kavčuk in nitril, kot tudi embalaža, predvsem aluminijaste folije, in maziva, kot je silikonsko olje.
Karex sicer proizvede več kot pet milijard kondomov na leto, dobavlja jih tudi znamkam Durex in Trojan, nacionalnim zdravstvenim sistemom ter globalnim programom pomoči pod vodstvom Združenih narodov, navaja britanski Guardian.
Kljub za skoraj tretjino večjemu povpraševanju letos Kiat zagotavlja, da imajo dovolj zalog za naslednjih nekaj mesecev, čeprav priznava, da so lani pošiljke v Evropo in ZDA dostavili v enem mesecu, danes pa zaradi motenj v ladijskem prometu transport vzame dva meseca.
Podražitve so napovedala tudi podjetja, ki proizvajajo medicinske rokavice, saj je vojna ohromila tudi petrokemične tokove z Bližnjega vzhoda.
Petrokemični proizvodi so kemične spojine, pridobljene iz surove nafte in zemeljskega plina. So ključna surovina za izdelavo neštetih vsakdanjih predmetov, vključno s plastiko, sintetičnimi vlakni, gnojili, zdravili in mazivi. Ker je proizvodnja teh snovi tesno povezana z naftno industrijo, so cene končnih izdelkov, kot so medicinske rokavice ali kondomi, zelo občutljive na geopolitične razmere in nihanja cen nafte na Bližnjem vzhodu, ki je eden največjih izvoznikov teh energentov.
Nitril je sintetični kavčuk, ki je odporen na kemikalije, olja in prebadanje. V medicinski industriji se pogosto uporablja za izdelavo rokavic, saj ne vsebuje beljakovin lateksa, kar pomeni, da ne povzroča alergijskih reakcij, ki so pogosto povezane z naravnim lateksom. Zaradi svoje vzdržljivosti in visoke stopnje zaščite je postal standard v zdravstvenih ustanovah po vsem svetu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.