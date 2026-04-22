Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Zanimivosti

Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu bodo dražji tudi kondomi

London, 22. 04. 2026 07.44

Avtor:
N.L.
Kondom

Največji svetovni proizvajalec kondomov, azijski Karex Bhd, načrtuje vsaj 20- do 30-odstotne podražitve zaradi vojne na Bližnjem vzhodu in posledično višjih cen surovin in energentov.

Izvršni direktor malezijskega podjetja Goh Miah Kiat priznava, da jim zaradi naraščajočih stroškov prevoza in zamud pri pošiljanju ne ostane drugega, kot da cene zvišajo in nove višje stroške prevalijo na potrošnike.

Podražila sta se sintetični kavčuk in nitril, kot tudi embalaža, predvsem aluminijaste folije, in maziva, kot je silikonsko olje.

Karex sicer proizvede več kot pet milijard kondomov na leto, dobavlja jih tudi znamkam Durex in Trojan, nacionalnim zdravstvenim sistemom ter globalnim programom pomoči pod vodstvom Združenih narodov, navaja britanski Guardian.

Karex je največji svetovni proizvajalec kondomov.
FOTO: Profimedia

Kljub za skoraj tretjino večjemu povpraševanju letos Kiat zagotavlja, da imajo dovolj zalog za naslednjih nekaj mesecev, čeprav priznava, da so lani pošiljke v Evropo in ZDA dostavili v enem mesecu, danes pa zaradi motenj v ladijskem prometu transport vzame dva meseca.

Podražitve so napovedala tudi podjetja, ki proizvajajo medicinske rokavice, saj je vojna ohromila tudi petrokemične tokove z Bližnjega vzhoda.

Razlagalnik

Petrokemični proizvodi so kemične spojine, pridobljene iz surove nafte in zemeljskega plina. So ključna surovina za izdelavo neštetih vsakdanjih predmetov, vključno s plastiko, sintetičnimi vlakni, gnojili, zdravili in mazivi. Ker je proizvodnja teh snovi tesno povezana z naftno industrijo, so cene končnih izdelkov, kot so medicinske rokavice ali kondomi, zelo občutljive na geopolitične razmere in nihanja cen nafte na Bližnjem vzhodu, ki je eden največjih izvoznikov teh energentov.

Nitril je sintetični kavčuk, ki je odporen na kemikalije, olja in prebadanje. V medicinski industriji se pogosto uporablja za izdelavo rokavic, saj ne vsebuje beljakovin lateksa, kar pomeni, da ne povzroča alergijskih reakcij, ki so pogosto povezane z naravnim lateksom. Zaradi svoje vzdržljivosti in visoke stopnje zaščite je postal standard v zdravstvenih ustanovah po vsem svetu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
kondomi Karex Bližnji vzhod podražitev
  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jablan
22. 04. 2026 09.12
🤣🤣🤣bomo pa brez
Odgovori
+1
1 0
2mt8
22. 04. 2026 09.10
Ker si jih ne bodo mogli več privoščit, bo rodnost spet narasla 🤣🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
DAN ODPRTIH VRAT
22. 04. 2026 09.08
Jih bomo sami štrikal
Odgovori
0 0
Koronavirusovec
22. 04. 2026 09.06
vse te razmere grejo za to, da se zgodi depopulacija zahodnega sveta in s tem naredi nov svetovni red
Odgovori
-1
0 1
Ga. Nutrija
22. 04. 2026 09.00
Kdoše uporablja to?
Odgovori
+0
1 1
DAN ODPRTIH VRAT
22. 04. 2026 08.52
Dobro to. Mogoče se nam bo dvignla rodnost
Odgovori
-1
0 1
Peni Stojanović
22. 04. 2026 08.46
kdo to uporablja sploh
Odgovori
+2
3 1
blazboss
22. 04. 2026 08.37
meni je vseeno. mojo velikost delajo itak v Kongu
Odgovori
+0
3 3
Tinko22
22. 04. 2026 08.35
Saj ni kaj pa ne bomo sexali
Odgovori
-3
0 3
jablan
22. 04. 2026 09.13
Ti verjetno žeczdaj ne
Odgovori
0 0
Gustibus
22. 04. 2026 08.33
Upokojenski par v lekarni: "Želite?" "Durex" "Fervex, dragi, Fervex"
Odgovori
-3
0 3
komentator112
22. 04. 2026 08.30
Ja nič bo pa treba v rito😂😂
Odgovori
+2
5 3
_endrug
22. 04. 2026 08.21
Dobra stran je, da bo več otrok.
Odgovori
+0
1 1
blazboss
22. 04. 2026 08.38
Samo narobne barve
Odgovori
+1
2 1
proofreader
22. 04. 2026 08.16
Tudi pod Golobom so se podražili za 41%, ko ni bilo vojne.
Odgovori
+2
4 2
Banion
22. 04. 2026 08.13
trumpu je vseeno ker tako ne more več in je sedaj povzroćil še podražitev seksa, najprej gorivo potem še kondom in običajno eden ni covolj. Hja bo pač več ročnega dela
Odgovori
+0
3 3
konc
22. 04. 2026 08.09
Meh. Saj tisti, ki bi jih morali najbolj uporabljati, jih tako ali tako ne.
Odgovori
+4
6 2
bibaleze
Portal
Pri 40 letih je prvič postala mama, pri 50 pa igrala Bondovo dekle
6 znakov depresije pri očetih, ki jih skoraj vsi spregledamo
6 znakov depresije pri očetih, ki jih skoraj vsi spregledamo
Igor Mikič o mami Mariji: "Edina, ki je vedno verjela vanj"
Igor Mikič o mami Mariji: "Edina, ki je vedno verjela vanj"
Razkošna zabava Ronaldove hčerke za 4. rojstni dan
Razkošna zabava Ronaldove hčerke za 4. rojstni dan
zadovoljna
Portal
Viralni posnetek ženske, ki se ni zmenila za Harryja in Meghan
Dnevni horoskop: Ribe čaka uspeh, škorpijoni potrebujejo notranjo moč
Dnevni horoskop: Ribe čaka uspeh, škorpijoni potrebujejo notranjo moč
Varna kozmetika za vsak dan: katere sestavine preveriti pri izbiri?
Varna kozmetika za vsak dan: katere sestavine preveriti pri izbiri?
Je to najbolj znana slovenska podjetnica?
Je to najbolj znana slovenska podjetnica?
vizita
Portal
Telo ne laže: kaj nas vrhunska plavalka uči o zdravju
Motnje spanja: kdaj so lahko znak resnih težav z možgani
Motnje spanja: kdaj so lahko znak resnih težav z možgani
Začelo se je kot prehlad, končalo z izgubo ravnotežja
Začelo se je kot prehlad, končalo z izgubo ravnotežja
Zakaj se napihnjenost in zaprtost pojavita tudi pri zdravem prehranjevanju?
Zakaj se napihnjenost in zaprtost pojavita tudi pri zdravem prehranjevanju?
cekin
Portal
Le ena država se lahko popolnoma prehrani sama
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
Vodnik po individualnem naložbenem računu za dolgoročno rast
Vodnik po individualnem naložbenem računu za dolgoročno rast
Varčevanje je koristno, a ima svoje omejitve
Varčevanje je koristno, a ima svoje omejitve
moskisvet
Portal
Konec dolgoletne zaroke: Razšla sta se po 12 letih
Kaj pomeni, če sanjaš, da si gol pred drugimi?
Kaj pomeni, če sanjaš, da si gol pred drugimi?
Razkrila biseksualnost in novo partnerico
Razkrila biseksualnost in novo partnerico
Ali veste, kakšen pomen ima Mercedesova zvezda?
Ali veste, kakšen pomen ima Mercedesova zvezda?
dominvrt
Portal
Če imate na vratih pečice krpo, jo takoj odstranite
Pozor, nevaren hrošček lahko povzroči opekline kože
Pozor, nevaren hrošček lahko povzroči opekline kože
Gradnja hiše: največje napake, ki jih delamo sami
Gradnja hiše: največje napake, ki jih delamo sami
Ne izkopavajte ga! Močvirski tulipan je zaščiten – a obstaja rešitev za vaš vrt
Ne izkopavajte ga! Močvirski tulipan je zaščiten – a obstaja rešitev za vaš vrt
okusno
Portal
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Sašo Stare o svojem kuharskem adutu: "Takoj za originalom je moja različica"
Sašo Stare o svojem kuharskem adutu: "Takoj za originalom je moja različica"
Najbolj zdrav obrok na svetu? Sestavljajo ga le 4 sestavine
Najbolj zdrav obrok na svetu? Sestavljajo ga le 4 sestavine
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
voyo
Portal
Modri ogljik
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1664