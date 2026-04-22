Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu bodo dražji tudi kondomi

Izvršni direktor malezijskega podjetja Goh Miah Kiat priznava, da jim zaradi naraščajočih stroškov prevoza in zamud pri pošiljanju ne ostane drugega, kot da cene zvišajo in nove višje stroške prevalijo na potrošnike.

Podražila sta se sintetični kavčuk in nitril, kot tudi embalaža, predvsem aluminijaste folije, in maziva, kot je silikonsko olje.

Karex sicer proizvede več kot pet milijard kondomov na leto, dobavlja jih tudi znamkam Durex in Trojan, nacionalnim zdravstvenim sistemom ter globalnim programom pomoči pod vodstvom Združenih narodov, navaja britanski Guardian.