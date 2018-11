Zaročene z dnem, ko pridejo na svet

Oče najbolje ve, kaj je dobro za otroka

"Moja hči je stara štiri mesece in je že zaročena. Zaročil sem jo s fantkom, ki mu je imeIbrahim. Nihče drug ne more priti in se kar poročiti z njo, tudi če jaz prej umrem. Ona mora počakati nanj. To je pač del naše kulture," razlaga dekličin oče Ibrahim Abdi Godana. "Lastnemu očetu ne more reči ’ne’, to je njegova odločitev. Poleg tega on najbolje ve, kaj je dobro za njegovo hčer," še doda o razlogih za neobstoječo možnost izbire.

"To je naša kultura, mi sami želimo, da so zaroke urejene tako, kot so. Hčer odda njen oče, sama kot mati pa sem se s to izbiro strinjala," pa je svojo plat zgodbe razložila dekličina mati. Njuna hči se bo z vnaprej določenim izbrancem poročila sicer šele takrat, ko bo odrasla.

Okoli zapestja nosijo poseben znak

Dojenčice, ki se, tako kot veleva tradicija skupnosti, zaročijo z dnem, ko pridejo na svet, pa okoli zapestja nosijo tudi poseben znak, vrvico, imenovano ’daraaraa’.

tem, ko je bil zaročenec določen, sem njegovemu očetu naročila, naj pride hčeri okoli zapestja zavezati vrvico, ki jo bo spremljala vso otroštvo ter bo viden dokaz, da je deklica že oddana," potek etiketiranja prihodnosti svoje hčere oriše dekličina mati. Doda, da je prav zaradi omenjene tradicije tudi sama bolj mirna, saj ve, da bo v primeru, če se ji karkoli zgodi, za njeno hči poskrbljeno.