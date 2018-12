Zaročil dekle, nato pa mu je prstan padel v obcestni kanal

New York, 04.12.2018, 8:40 | Posodobljeno pred 31 minutami

Morda zaradi rahle nerodnosti ali pa tresoče roke pred pomembnim dejanjem, se je Britancu tik po tem, ko je na newyorškem Times Squaru svoje dekle zaprosil za roko, prstan izmuznil iz rok in skozi rešetke padel naravnost v obcestni kanal. V iskanje so se vpletli newyorški policisti, ki so najprej našli prstan, nato pa začeli iskati še mladi par.