Zasijale bodo praznične lučke

Ljubljano bo letos krasilo več kot 50 kilometrov svetlobnih skulptur, girland in od 850 do 900 različnih svetlobnih teles, okrasitev pa se imenuje Oni smo mi. "Nosi izredno pomembno sporočilo, in sicer sporočilo medsebojnega spoštovanja. Osrednji element bo leteči krožnik na Prešernovem trgu, ki ponazarja miroljubno in spoštljivo srečevanje različnih kultur," je pojasnila direktorica Turizma Ljubljana Petra Stušek.

Program dopolnjujejo jaslice iz slame s figurami v naravni velikosti, praznična vasica na Novem trgu in praznični sejem na grajskem dvorišču. Danes zvečer pa bosta imela na Pogačarjevem trgu koncert Challe Salle in Marko Stanković.