Kdo stoji za skrivnostnimi dostavami pic? Belgijski upokojenec že devet let dobiva pice na dom, čeprav je še nikoli ni naročil. In prav zato je primer predal policiji, saj mu pice, ki prihajajo dnevno in ob različnih urah, povzročajo nelagodje in strah. Res bi rad vedel, kdo se šali z menoj, pravi jezni 65-letnik.