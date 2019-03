Na ženevskem avtosalonu letos več kot 900 avtomobilov

Mednarodni avtomobilski salon v Ženevi je vrata za novinarje in drugo strokovno javnost odprl že 5. marca, se bo letos predstavil v 89. izvedbi. Organizatorji napovedujejo več kot 150 premiernih predstavitev, sicer pa bo na ogled več kot 900 avtomobilov. Salon bo odprt do prihodnje nedelje, organizatorji pa pričakujejo okoli 660 tisoč obiskovalcev.

Ženevski avtosalon po ocenah tujih medijev ohranja svojo vlogo najpomembnejšega spomladanskega avtomobilskega dogodka v Evropi. Avtomobilski saloni so v zadnjem času sicer v precejšnji krizi, saj ima vse več avtomobilskih proizvajalcev pomisleke glede visokih stroškov, ki jih prinaša udeležba na takšnih dogodkih. Svoje novosti tako raje predstavijo na lastnih dogodkih, ki so nemalokrat deležni celo več pozornosti.

Na ženevskem avtosalonu bo kljub vsemu letos znova več avtomobilov, ki so namenjeni obsežnejši proizvodnji in velikemu številu kupcev. Gre za avtomobile, kot sta Renault clio in Peugeotov 208. Prvi velja za najbolje prodajani avtomobil v Sloveniji, 208 pa je eden od vodilnih predstavnikov "cliovega" razreda. Clia bodo poleg tega tudi proizvajali v Sloveniji, po mnenju strokovnjakov pa peta generacija clia predstavlja velik korak naprej - tako glede videza kot tehnologije. Bo pa imel novi clio le hibridni pogon, medtem ko bo Peugeot z 208 ponudil tudi povsem električno različico.

Za slovenski trg bosta med drugim zanimiva tudi Volkswagnov passat in Škodin kamiq. Priljubljeni passat se po prenovi oblikovno bistveno ne razlikuje od predhodnika, so pa pri Volkswagnu izboljšali vozne lastnosti in prenovili paleto tehnoloških pripomočkov. Kamiq medtem predstavlja razširitev Škodinega nabora vse bolj priljubljenih športnih terencev.