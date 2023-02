Ženska, ki je preizkusila recepte z nagrobnikov: 'So za umret dobri'

Sprva je objavljala posnetke, v katerih je pojasnjevala dejstva o pokopališčih, na primer kenotafih, praznih grobovih, namenjenih spominu na padle med vojno. V Brooklynu v New Yorku je nato naletela na nagrobnik z receptom in se odločila, da ga bo preizkusila. Tako je naredila svoje prve "spritz" piškote.

V komentarjih sicer lahko najdemo tudi kakšno kritiko, da recepta ni izpeljala pravilno in pa veliko nasvetov glede tega, kaj bi morala storiti. Komentarjev je bila vesela, saj se je s peko srečala prvič. Zato tudi priznava, da "ni točno vedela, kaj počne", recepti pa pogosto niso vključevali postopka, pač pa le sestavine. S pomočjo komentatorjev je jedi pripravila večkrat in izpopolnila svoje kuharske veščine.

"Kmalu sem ugotovila, da obstajajo še drugi nagrobniki z recepti, zato sem se jih odločila poiskati," nam je zaupala. Na grobu Kay Andrews iz Utaha je bil zapisan recept za fudge, Ida Kleinman iz Izraela pa je bila, kot kaže, poznana po svojih orehovih zvitkih. "Moji najljubši so 'spritz piškoti Naomi Odesse Miller Dawson in snickerdoodle piškoti Annabell Gunderson," je dejala in dodala, da so recepti dejansko "za umret dobri".

Ker je ideja, da bi v nagrobni kamen vgravirali recept, pri nas nekoliko nenavadna, nas je zanimalo, če je to čez lužo nekaj običajnega. "Tudi v ZDA je to nekaj bolj redkega," odgovarja Grantova in pojasnjuje, da jih je približno 18 našla v Severni Ameriki in še dva v Izraelu.

"Mislim, da je to del trenutnih trendov pogrebov in spominskih obeležij, ki postajajo vse bolj osebni. Če je osebi nekaj veliko pomenilo, to zdaj vgravira v svoj nagrobnik," meni. "Kolikor sem slišala od družin, je veliko teh ljudi v življenju resnično oboževalo kuhanje, recepti pa so bili tako pomemben del njihove zapuščine," je dodala. Recepti so na nekako bolj otipljiv način, da se nekoga spomnimo, saj vključuje veliko več čutil. "Ko ješ babičino posebno torto ali piškot ali kar koli že, se počutiš bolj povezanega z njo," je pripomnila Grantova.