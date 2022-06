Ženska, poročena z lutko iz cunj, predstavila svojega 'potomca'

37-letna Meirivone Rocha Moraes, ki je srečna s soprogom, lutko iz cunj po imenu Marcelo, je ponosno pokazala svojega 'potomca'. Manjša lutka se je po njenih besedah rodila na njenem domu, porod pa je trajal nekaj več kot pol ure, ob čemer ni čutila nobenih bolečin.

Meirivone Rocha Moraes je pred časom svoji mami potožila nad svojo usodo. Želela je nekoga, s komer bi se lahko ustalila, plesala in uživala v ljubezni. Mama se je nato z iglo in nitjo lotila projekta in ustvarila Marcela.

37-letnica je nato javnosti naznanila, da se je zaljubila in tudi zanosila. Trdila je celo, da je v nosečnosti pridobila 1,8 kilograma. Po njenih besedah otroka ni želela roditi neporočena, zato je organizirala poroko pred 250 povabljenci, nato pa se s 'sešitim' izbrancem napotila na medeni mesec v Rio de Janeiro.

Kasneje je javno naznanila, da je rodila majhno punčko iz cunj. Porod je po njenih besedah potekal na domu, trajal je 35 minut, prisotna pa naj bi bila tudi zdravnik in medicinska sestra, bolečin pa ob tem ni čutila. Rojstvo 'otroka' je prenašala prek spleta, dogodek je spremljalo 200 ljudi. Meirivone je ob tem dejala: "To je bil zame resnično lep dan, zelo pomemben in zelo čustven."

37-letnica pa je nekaj besed namenila tudi svojemu 'soprogu,' to je namreč moški, ki ga je zmeraj želela v svojem življenju. "Zakonsko življenje z njim je čudovito. Z menoj se ne prepira, resnično me razume." Opisala ga je kot soproga, ki je čudovit in zvest moški: "Je res možat, vse ženske mi zavidajo." Njuno prvo srečanje je bilo odločilno za skupno prihodnost: "Ko mi ga je mati predstavila, sem se takoj zaljubila. To je bila ljubezen na prvi pogled." Posebna pa je bila tudi njuna poročna noč: "Zelo sva uživala!"

Marcelo pa ima tudi nekaj pomanjkljivosti. Moraesova sovraži njegovo lenobo: ''Ničesar ne počne. Ni zaposlen, jaz se borim in naju preživljam.'' Obtožila pa ga je tudi neprevidnosti med posteljnimi aktivnostmi: ''Ni poskrbel za varnost in ni uporabil kondoma. Zanosila sem. Naredila sem test in bil je pozitiven. Nisem mogla verjeti.''

