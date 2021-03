Newyorčanka za kopalniškim ogledalom odkrila skrivno stanovanje

Na TikToku je delila več posnetkov, ki prikazujejo, kako je prišla do navdušujoče najdbe. Na prvem je odstranila ogledalo, za katerim je našla čudno luknjo. Nato je splezala vanjo in odkrila sobo, za katero se je izkazalo, da je pravzaprav del stanovanja, za katerega sploh ni vedela, da obstaja. Njen posnetek vznemirljivega odkritja si je ogledalo devet milijonov ljudi. Kot je pojasnila, je zdaj dobila odgovor, zakaj je v stanovanju, v katerem živi, vedno mrzlo, ne glede na to, kako močno kuri. Mrzel zrak je očitno prihajal iz zapuščenega stanovanja, je povedala svojim sledilcem.

Hartsoeova je v luknjo splezala s kladivom in svetilko na čelu. Kot je ugotovila, je bilo stanovanje na drugi strani nedokončano, a v njem je našla plastenko z vodo in vreče za smeti. "Pričakovala sem, da je nekdo v stanovanju, kar me je definitivno vznemirilo,"je povedala zaInsider. Kmalu je ugotovila, da je skrivno stanovanje nedokončano in da v njem ni mogoče prebivati. "Nisem prepričana, ali ga preurejajo ali je prazno. Je res staro in vidi se, da tukaj že dolgo ni bilo nikogar." Ko je kontaktirala upravitelja zgradbe, ji tudi ta ni znal povedati kaj več o skrivnem stanovanju.