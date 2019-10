Ženska v rdečem: še svoj pogreb načrtuje v tej barvi

"Ko sem napolnila 18 ali 19 let, sem naenkrat začutila močno potrebo, da se oblačim v rdečo barvo," je Rebernikova povedala za Reuters. Za druge barve v njenem svetu ni prostora. "Ne sme biti niti ene pikice kakšne druge barve v hišni dekoraciji ali na oblačilih," je dejala. V rdečih odtenkih se počuti močno in samozavestno.

Upokojena učiteljica Zorica Rebernik živi v rdeči hiši, z možem jesta z rdečih krožnikov, pijeta iz rdečih kozarcev in spita v postelji z rdečo posteljnino. Lase si barva na rdeče, njene omare so sestavljene iz večinoma rdečih tonov, tudi čevlje nosi le v tej barvi.

Moža Zorana njena obsesija z rdečo barvo očitno ne moti, tudi poročila se je v rdeči obleki. Edina težava je, pravi Zorica, da nikoli ne opazi, če obleče novo obleko. "Ne vidim razlike. Zame je vse isto," pravi Zoran.

67-letnica je v svojem domačem kraju znana kot "ženska v rdečem" in je zaradi te posebnosti postala nekakšna lokalna zvezdnica. "Vsi me poznajo. Takoj, ko me ljudje vidijo, mi ponujajo različne rdeče stvari," pravi Zorica in dodaja, da daril, ki niso rdeča, niti ne sprejema, ne glede na to, kako dragocena so.

Rdeči je tako zaprisežena, da se v njej pojavi tudi na pogrebih, kjer so ljudje tradicionalno oblečeni v črno barvo. Odločena je, da se bo z rdečo barvo tudi sama poslovila s tega sveta, saj je zase in za svojega moža Zorana že naročila nagrobnika iz posebnega rdečega granita, ki so ga uvozili iz Indije.